中國財經

A股午後倒跌，上證指數跌3點，深成指跌8點。

上證指數現報2879點，跌3點或0.13%，最低見2875點，跌8點或0.28%，成交1769.55億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9320點，跌8點或0.09%，低見9301點，跌27點或0.29%，成交2676.53億元。

滬深300指數報3785點，跌5點或0.15%；創業板指數報1611點，跌11點或0.74%。

各板塊個別發展，金融、電力股偏軟；煤炭、鋼鐵、水泥、有色金屬、石油、房地產、化工股則靠穩。