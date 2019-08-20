上證指數早段靠穩，現升2點，深成指升27點。
上證指數現報2885點，升2點或0.07%，最高見2892點，升8點或0.31%，成交996.79億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9356點，升27點或0.29%，高見9389點，升60點或0.65%，成交1590.49億元。
滬深300指數報3789點，跌1點或0.03%；創業板指數報1620點，跌2點或0.13%。
各板塊個別發展，煤炭、有色金屬股漲逾1%；水泥、房地產、化工、鋼鐵、石油、電力股靠穩；金融股則偏軟。
今日 10:59 中國財經
上證指數早段靠穩，現升2點，深成指升27點。
上證指數現報2885點，升2點或0.07%，最高見2892點，升8點或0.31%，成交996.79億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9356點，升27點或0.29%，高見9389點，升60點或0.65%，成交1590.49億元。
滬深300指數報3789點，跌1點或0.03%；創業板指數報1620點，跌2點或0.13%。
各板塊個別發展，煤炭、有色金屬股漲逾1%；水泥、房地產、化工、鋼鐵、石油、電力股靠穩；金融股則偏軟。
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