中國財經

上證指數早段靠穩，現升2點，深成指升27點。

上證指數現報2885點，升2點或0.07%，最高見2892點，升8點或0.31%，成交996.79億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9356點，升27點或0.29%，高見9389點，升60點或0.65%，成交1590.49億元。

滬深300指數報3789點，跌1點或0.03%；創業板指數報1620點，跌2點或0.13%。

各板塊個別發展，煤炭、有色金屬股漲逾1%；水泥、房地產、化工、鋼鐵、石油、電力股靠穩；金融股則偏軟。