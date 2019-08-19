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今日 15:19 中國財經

滬指收漲2.1% 四連揚

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人民銀行改革利率機制，市場解讀即變相減息，A股收漲。上證指數漲2.1%，連續第4日上揚。市場交投熾熱，兩市成交合計增加逾35%至5816億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開0.41%，早段反覆靠穩，其後升幅不斷擴大，更以全日最高位收市，收報2883點，漲59點或2.1%，成交2470.92億元。

深成指亦以全日最高位收市，收市報9328點，漲268點或2.96%，成交3345.07億元。

滬深300指數報3791點，漲80點或2.17%；創業板指數報1622點，漲54點或3.5%。

各板塊幾乎全線上揚，金融、房地產股漲逾3%；化工、煤炭、水泥、電力、鋼鐵、石油股漲逾2%；有色金屬股漲逾1%；僅得半新股偏軟。

人行公布，改革作為銀行貸款定價基準的「貸款市場報價利率」(LPR)。周二起全國銀行間同業拆借中心每月20日早上9時30分會公布貸款市場報價利率，貸款市場報價利率報價行將按公開市場操作利率加點形成的方式，向全國銀行間同業拆借中心報價。全國銀行間同業拆借中心去掉最高和最低報價後，再以算式平均方式計出貸款市場報價利率。

分析指，貸款市場利率報價機制明確後，人行或將通過下調MLF利率帶動市場整體利率水平下行。政策着眼點是降低實體經濟融資成本，目前經濟下行壓力仍大，短期變相「減息」適時調整MLF利率的預期仍存在。

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