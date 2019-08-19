中國財經

台灣股市高收，加權指數收報10488點，升67點或0.65%。

台股今早高開28點，其後反覆向好，午後升幅擴大，高見10516點，連續第二日上升。其中，機電股漲1.01%，紡織股升0.65%。

分析師指出，台股今日反覆走高，主要是跟隨美股上周五反彈逾1%，以及亞太區其他股市的漲勢，因有傳華為再獲美國放寬禁令90日，加上美國總統特朗普預計快將與中國國家主席習近平通電話，市場憧憬兩國貿易紛爭有化解餘地，悲觀情緒稍為消退，帶動大市上升。