中國財經

法國外貿銀行(Natixis)預料，人民幣兌美元不會出現大幅貶值，料未來12個月將溫和貶至7.2元，主要由於資本外流的回饋效應；至於離岸人民幣(CNH)將大致跟隨在岸的走勢。

該行發表報告稱，人民幣本月初「破7」已清晰表明人民銀行不希望將滙率限制在7以下。由於內地經濟增長疲弱，人民幣背負貶值壓力已有一段時間。此外，與持續貿易戰相關的不確定性、中美關係均影響投資者信心，第二季中國資金外流情況加速，令人民幣承壓。

該行稱，中國最新公布的7月份數據顯示零售銷售及投資表現欠佳，儘管月內進出口有短暫改善，以及美國推遲對其餘3000億美元中國商品加徵關稅的利好消息，惟基於中美之間的結構性差異，雙方的貿易爭端不易達至解決。

不過，法貿行不預期人民幣會大幅貶值，近期人民幣「破7」可能是中國對美國關稅威脅的回應，其實際上與人民銀行提倡的人民幣增加雙向波動的立場一致，不意味人行會讓市場力量推動滙率自由浮動，只是不想市場參與者押注任何一個「魔法數字」。

在經濟低迷和資本外流的背景下，報告相信，中國當局仍有需要繼續保留投資於國內經濟，且不會冒任由滙率下跌的風險而影響到投資者信心。此外，無本金交割遠期外滙(NDF)與即期的價差在人民幣貶值後基本保持穩定，顯示市場觀點仍然為人民幣適度貶值，因此料人民幣未來12個月只溫和貶至7.2，而不會大幅下跌。