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人民銀行原調查統計司司長盛松成指出，貸款市場報價利率(LPR)新的定價方式，能夠增強貨幣政策對貸款利率的引導作用。銀行將根據企業經營的風險情況，自主決定對小微企業貸款利率的加點幅度。目前經濟面臨下行壓力，銀行風險偏好整體下降，或許資質較優的小微企業才能更受利於改革。

盛松成在媒體刊文指出，LPR定價機制採用「公開市場操作利率加點」的方式，將有助於進一步疏通貨幣政策傳導路徑，但實現「兩軌併一軌」、暢通「利率傳導的最後一公里」進程仍需繼續努力。

他認為，理想的信貸利率傳導渠道是「貨幣政策利率-銀行間市場利率-實體信貸利率」，但實際傳導並不順暢，主要體現在存款利率不能很好反映市場利率變動，而商業銀行貸款主要參考貸款基準利率，也脫離了市場利率軌道。

他稱，LPR採用「公開市場操作利率加點」定價方式後，由LPR引導貸款利率，傳導路徑由原先的「貸款基準利率-貸款利率」轉變為「貨幣政策利率-LPR-貸款利率」，增加了貨幣政策利率直接影響貸款利率的渠道，有助於進一步疏通貨幣政策的傳導路徑。

人民銀行上周六稱，周二(20日)起實施貸款市場利率報價新方式，並增加城市商業銀行、農村商業銀行、外資銀行和民營銀行各兩家作為報價行。分析人士認為，貸款市場利率報價機制明確後，人行或將通過下調MLF(中期借貸便利)利率帶動市場整體利率水平下行。