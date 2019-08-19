中國財經

中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿表示，新的利率定價機制由商業銀行參考「貸款市場報價利率」(LPR)自主加點定價，有利於疏通貨幣政策傳導機制，降低企業融資成本，但不能排除銀行利差有下降的可能性，短時間內難以進行量化。

人行上周六公布，明日起，由全國銀行間同業拆借中心於每月20日9時30分，公布貸款市場報價利率。貸款市場報價利率報價行，按公開市場操作利率(主要指一年期為主的中期借貸便利利率)加點形成的方式，向全國銀行間同業拆借中心報價。

馬駿接受媒體採訪時稱，原來銀行的貸款利率主要是基於基準貸款利率，而基準貸款利率又是長期不變的，所以政策利率的變化，比如中期借貸便利(MLF)下降，不容易導致貸款利率下降，因此利率的傳導就不順暢。

這次主要解決的問題是傳導的順暢性問題，通過改革明確要求銀行的貸款利率以後要跟LPR掛鈎，LPR又跟MLF利率掛鈎，這樣就建立了比較順暢的傳導機制。未來如果政策利率下降，貸款利率也會跟着下降，有助於降低企業的融資成本。

馬駿指出，影響未來銀行利差走勢的因素包括宏觀經濟情況，尤其是未來貸款需求是不是旺盛；風險溢價；政策利率的水平和變化；新的傳導機制落地速度有多快，因為傳導機制到了銀行還涉及改IT系統等等，還要花一段時間。