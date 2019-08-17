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今日 14:46 國際財經 中國財經

華為傳再獲美放寬禁令90日

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路透報道，美國司法部押後對中國電訊設備製造商華為實施禁令，讓華為有多90日向美國企業購買零部件。

美國商務部5月將華為列入受管制實體名單後，放寬禁令90日，容許美國企業繼續向華為出售高科技產品，直至下周一。

報道引述知情人士指出，有關的放寬措施將延長多90日，讓華為有能力維持現有電訊網絡及提供軟件更新。但報道同時指出，華府可能隨時改變決定，又指美國總統特朗普及國家主席習近平，預料會在今個周末通電話，討論華為事件。

美國商務部拒絕回應是否延長對華為放鬆禁令，只表示下周一會有公布。

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