中國財經

中國人民銀行公布，為深化利率市場化改革，提高利率傳導效率，推動降低實體經濟融資成本，決定改革完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制。

新LPR由各報價行於每月20日(遇節假日順延)9時前，按公開市場操作利率(主要指中期借貸便利利率)加點形成的方式，向全國銀行間同業拆借中心報價。全國銀行間同業拆借中心按去掉最高和最低報價後算術平均，向0.05%的整數倍就近取整計算得出LPR，於當日9時30分公布，公眾可在全國銀行間同業拆借中心和人行網站查詢。

與原有的LPR形成機制相比，新的LPR在報價方式改為按照公開市場操作利率加點形成。改革後各報價行在公開市場操作利率的基礎上加點報價，市場化、靈活性特徵將更加明顯。同時，報價行範圍代表性增強，在原有的10家全國性銀行基礎上增加城市商業銀行、農村商業銀行、外資銀行和民營銀行各2家，擴大到18家。報價頻率由原來的每日報價改為每月報價一次，這樣可以提高報價行的重視程度，有利於提升LPR的報價質量。

人行指出，通過改革完善LPR形成機制，可以起到運用市場化改革辦法推動降低貸款實際利率的效果。此外，明確要求各銀行在新發放的貸款中主要參考LPR定價，並在浮動利率貸款合同中採用LPR作為定價基準。

同時，人行還將會同有關部門，綜合採取多種措施，切實降低企業綜合融資成本，促進信貸利率和費用公開透明，嚴格規範金融機構收費，督促中介機構減費讓利。強化正向激勵和考核，加強對有訂單、有信用企業的信貸支持，更好服務實體經濟。加強多部門溝通協調，形成政策合力，多措並舉推動降低企業融資相關環節和其他渠道成本。