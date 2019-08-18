即巿股評 港股直擊 中國財經

美英兩國的10年期與2年期債息同時「倒掛」，觸發市場恐慌，憂慮經濟衰退將重臨。今年以來，國際貨幣基金組織(IMF)、經合組織(OECD)和世界銀行已多次下調環球經濟增長預測，各國央行亦「先發制人」，開始「放水」應對，最直接的招數是減息，而量化寬鬆(QE)似乎亦準備就緒。

全球經濟前景展望欠佳，資金相繼流入債市，促使負利率債券市值再創新高。德國、丹麥、瑞士及荷蘭等歐洲國家主權債券孳息率全線錄得負值，摩根大通報告指出，環球負息債券於6月底市值約13萬億美元，相當於債券總市值25%；僅一個半月光景，截至8月15日，負息債券規模已達16.7萬億美元，比年初翻了一番，佔債市總額攀至29.77%，逼近三成關口。

具指標性的美國債息亦難免下滑，10年期國債孳息率在短短兩周左右由2厘水平，挫至約1.55厘的近3年新低；30年期債息則「破底」，失守2厘。難怪聯儲局前主席格林斯平也認為美國債息跌至負值並不出奇。

然而，避險情緒升溫，加上各國減息料愈演愈烈，尋求高票息債券仍是目前投資者共識，成熟經濟體的債息回落，全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)在策略報告提到，對新興市場債券上調為「超配」，睇好其收益潛力；相反，對美債看法從中性降至「低配」。

中國作為最大的新興市場國家，10年期國債息率即使近3年來首次低於3厘，惟對比美債仍然吸引。

附【圖】所見，中美兩國10年期國債息差年初迄今逐步擴闊，現在相距超過1.4厘，突顯了中國國債的優勢。

海外資金也「用腳投票」，表達對中國債券的興趣。根據中央結算公司最新披露的債券託管資料，截至7月底，境外機構託管債券規模16986.2億元(人民幣．下同)，較6月多533.82億元，為連續8個月錄得增長。

另一方面，上海清算所債券託管數據顯示，7月境外機構在上清所託管債券按月上升86.44億元，至3176.87億元。境外機構累計持有中國債券突破2萬億元大關，達20163.07億元。

中國經濟放緩風險不細，人民幣兌美元跌穿「7算」後恐加速貶值，均令中國債券的投資價值大打折扣。

不過，全球負息債券「當道」，中國國債具利差優勢，料繼續吸引資金買入。摩根資管環球市場策略師朱超平表示，目前海外機構對中國債市嚴重「低配」，有助資金持續流入。

近年來中國債市加快開放的步伐已具一定成績，包括「債券通」及今年4月起中國債券獲正式納入彭博巴克萊全球綜合指數等，至於會否因為外資有望進一步增持而令孳息下跌，甚至加入「負值大軍」之列，相信短期內應毋須擔心。

信報投資研究部

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