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今日 11:00 中國財經

發改委料內地未來一段時間物價保持平穩

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國家發改委新聞發言人孟瑋表示，7月居民消費價格指數(CPI)和工業生產者出廠價格指數(PPI)按年漲幅處於溫和區間，預計今後一段時期，內地物價仍保持平穩運行。

孟瑋稱，上半年特別是第二季，水果價格明顯上升。上月開始，由於市場供應充足，水果價格回落幅度較大。隨着水果供應增加，預計水果價格有望持續回落。6月及7月的蔬菜價格亦明顯回落，預計回落走勢持續，並保持季節性波動。

另外，近期國際油價下跌，導致內地石油開採及下游的石化行業價格有不同程度下跌。

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