中國財經

上證指數輕微高開1點後窄幅上落。

上證指數開市報2817點，升1點或0.06%；現報2816點，升不足1點或0.02%。

深成指開市報9007點，跌2點或0.03%；現報9014點，升4點或0.05%。

滬深300指數開市報3697點，升3點或0.11%；現報3693點，跌不足1點或0.01%。

創業板指數開市報1554點，跌1點或0.07%；現報1558點，升2點或0.15%。

各板塊個別發展，石油、化工、煤炭、水泥、房地產、鋼鐵、電力股偏軟；有色金屬、金融股則靠穩。