美國總統特朗普透露，短期內將會與國家主席習近平通話，又預計貿易戰不會長時間持續。
特朗普表示，已安排與習近平短期內通話，不認為中國會就新一輪關稅採取反制措施，重申中國很想達成貿易協議，會採購美國農產品。
他指出，與中國達成的任何貿易協議，都必須在合適的條件下達成，並要滿足美國的條件，否則沒有意義。
特朗普預計，在下月與中國進行的貿易談判，會按原定計劃進行，雙方會繼續透過電話進行談判，目前與中國進行非常良好的談判，但他警告，若北京方面進行報復，美國亦會有報復措施。
美國總統特朗普透露，短期內將會與國家主席習近平通話，又預計貿易戰不會長時間持續。
特朗普表示，已安排與習近平短期內通話，不認為中國會就新一輪關稅採取反制措施，重申中國很想達成貿易協議，會採購美國農產品。
他指出，與中國達成的任何貿易協議，都必須在合適的條件下達成，並要滿足美國的條件，否則沒有意義。
特朗普預計，在下月與中國進行的貿易談判，會按原定計劃進行，雙方會繼續透過電話進行談判，目前與中國進行非常良好的談判，但他警告，若北京方面進行報復，美國亦會有報復措施。
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