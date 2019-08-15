中國財經

A股午後維持下跌，深成指挫1%。

上證指數現報2787點，跌21點或0.77%，最低見2756點，挫52點或1.85%，成交1036.52億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8876點，挫89點或1%，低見8758點，挫208點或2.32%，成交1300.63億元。

滬深300指數報3653點，跌28點或0.77%；創業板指數報1529點，跌7點或0.48%。

各板塊普遍下跌，石油、化工、煤炭股挫逾1%；金融、房地產、有色金屬、電力、水泥、鋼鐵股偏軟；船舶製造股則逆市漲逾4%。