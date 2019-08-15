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澳洲央行副行長德貝爾(Guy Debelle)表示，中美貿易爭端導致全球企業推遲投資決定，打壓經濟活動，而且可能導致全球出現自我實現的經濟衰退。

他補充稱，企業正在等待不確定性如何解決，不會進行投資。而企業暫停投資的時間愈長，需求將愈疲弱，這將進一步鞏固企業等着看的決定，造成自我實現式衰退的風險。

對全球經濟衰退的擔憂，導致美股隔夜下跌3%，10年期美債孳息率跌至低於2年期美債孳息率的水平。過去，美債孳息率曲線倒掛是預測經濟衰退可靠的指標。

德貝爾還警告，長期來看，圍繞科技的爭端可能更具破壞性，迫使企業在東方或西方之間進行選擇，不能將產品銷往全球市場。

德貝爾稱，中美爭端也破壞了數十年來按照規則的貿易體系，這從美歐貿易問題及日韓貿易爭端可以看出來。貿易被拿來當作討價還價的籌碼，甚至連那些與貿易不太相干的問題也是。

目前為止，這場爭端對澳洲的影響有限，因為中國的經濟刺激措施支持對鐵礦石等澳洲大宗商品的需求。但德貝爾稱，中國經濟和家庭收入若進一步大幅放緩，顯然將構成風險。

他表示，澳洲國內主要風險來自家庭消費前景，因收入和薪資增長都異常緩慢。

德貝爾還指出，雖然預計聘用將合理增長，但認為薪資增幅不會太大。