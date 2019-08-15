中國財經

美銀美林預期，中國人民銀行今年9月及12月將下調基準利率，每次減25個基點，即全年共減息50基點，明年將再減息25個基點，以避免人民幣升值壓力。

該行發表報告稱，在近期中美貿易緊張局勢升級前，已預期中國下半年經濟增速將放緩。雖然美國把中國其餘3000億美元進口商品加徵關稅的實施日期由下月1日推遲至12月中，但進一步的貿易緊張升級及關稅的提高，仍然為主要的下行風險，這對外部板塊的影響可能在明年首季更為明顯。

該行稱，鑑於出口及投資需求面對更大的阻力，相信中國需要更多的寬鬆政策以穩定增長。但中共中央政治局會議簡報顯示最高決策者至少在現時不願意進行寬鬆。政策制定者的擔憂，主要在於寬鬆對槓桿及增長可持續性帶來的長遠影響。

該行指出，經濟增長放慢加上政策不作為，意味在8、9月的經濟增速進一步放慢後，當局政策立場可能會轉向容許更多寬鬆，預期基建投資、消費刺激及貨幣方面將會恢復政策寬鬆，然後才逐漸擴至房地產板塊。

美銀美林又說，過去人行憂慮假如減息的話會對人民幣造成壓力，但自人民幣兌美元滙價突破7這個心理關口後，這方面的壓力已大為減少。另一方面，當大多數央行都在減息，但中國仍選擇不減息的話，這會令中國貨幣政策的預期變得較其他地方更緊。換句話說，假如人行成為唯一抗拒減息的央行，利率相對提高，可能會不必要地引起人民幣升值的潛在壓力。