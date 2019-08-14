中國財經

台灣股市扭轉上日挫逾1%的頹勢，今日高收，加權指數收報10427點，升65點或0.63%。

台股今早高開81點，其後升幅擴大，尾段升勢略為收窄，最高見10518點，終止連續兩日下滑。其中，水泥股漲2.39%，電機股漲1.74%。

分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨隔晚美股漲逾1%，因美國宣布推遲針對部分中國消費產品加徵關稅，雙方亦準備於兩周內重啟貿易談判，紓緩市場緊張情緒，蘋果概念股走高，推動大市造好。

個股方面，重磅股大立光漲3.35%，台積電漲1.22%，聯發科亦升0.47%。