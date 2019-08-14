中國財經

中國財政部部長劉昆表示，目前中國地方政府債務風險總體可控。下一步要在開好「前門」、風險監測、到期債務應對、監督問責等方面下更大功夫，牢牢守住不發生系統性風險的底線；同時堵住「後門」消化存量，有效防範化解地方政府債務風險。

他並明確下一步財政工作重點，包括加力提效實施積極的財政政策，確保減稅降費各項政策落實落地；要加強財政收支預算管理；督促指導地方開源節流，多渠道籌集收入，進一步壓減一般性支出，支持落實減稅降費政策；對難以完成全年收支預算的地方加強指導，在觸發預算調整條件時，依法依規調整預算。

同時做好進一步深化改革的政策儲備，持續深入推進涉及財政部的各項改革任務；加快推進中央與地方財政事權和支出責任劃分改革。

劉昆並提到，將進一步加大民生領域財政投入力度，統籌謀劃好今後兩年的財政資金安排和長遠發展規劃，在財力上予以足夠保障，着力補齊民生領域短板。推動解決好就業、教育、養老、醫療等領域的突出問題。

他說，要深化預算管理制度改革，硬化預算約束，積極配合有關部門盡快完成預算法實施條例修訂工作。堅持先有預算、後有支出，預算沒有安排的不得支出，嚴控預算調整和調劑事項。逐步將績效管理覆蓋所有財政資金，延伸到基層單位和資金使用終端，強化資金使用單位的績效責任。