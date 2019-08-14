中國財經

A股午後維持升幅，深成指及創業板雙雙升逾1%。

上證指數現報2819點，升22點或0.79%，最高見2829點，漲32點或1.17%，成交1154.41億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9013點，漲110點或1.24%，高見9060點，漲157點或1.77%，成交1524.26億元。

滬深300指數報3697點，升31點或0.86%；創業板指數報1545點，漲20點或1.37%。

各板塊普遍走強，化工、煤炭、電力股漲逾1%；水泥、石油、房地產、鋼鐵、金融股靠穩；有色金屬股則挫逾1%。