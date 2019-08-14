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今日 13:08 中國財經 國際財經

中國傳下月依計劃赴美經貿磋商

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外電報道，中國官員將依計劃下月赴華盛頓與美方展開面對面的貿易磋商，意味目前談判仍然保持在正軌上。

不過，外電引述消息人士透露，中方貿易談判代表對於取得明顯進展並不非常樂觀，認為在中共準備慶祝中華人民共和國成立70周年之際，中國不大可能做出重大讓步。

在兩國最高談判代表通電話後，美國周二決定將部分中國貨品剔出關稅清單，並推遲針對部分中國消費產品加徵關稅，雙方亦準備於兩周內重啟貿易談判。美國總統特朗普稱，對話富有成效，認為北京希望「做一些激動人心的事情」來結束僵局。

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