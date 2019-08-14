中國財經

國家統計局新聞發言人劉愛華表示，整體而言，7月國民經濟繼續運行在合理區間，保持總體平穩、穩中有進發展態勢，但亦要看到當前外部環境嚴峻複雜，國內經濟下行壓力加大，經濟持續健康發展的基礎還需鞏固。

劉愛華在記者會上指出，下階段要堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持新發展理念及推動高品質發展，堅持推進改革開放，社會政策要托底的總體思路。

她提到，要統籌國內國際兩個大局，統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作，促進經濟持續健康發展。