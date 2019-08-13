中國財經

A股午後持續走跌，深成指及創業板雙雙挫逾1%。

上證指數現報2791點，跌23點或0.82%，最低見2791點，跌23點或0.83%，成交960.44億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8879點，挫98點或1.1%，低見8876點，挫101點或1.13%，成交1188.4億元。

滬深300指數報3659點，挫39點或1.06%；創業板指數報1521點，挫17點或1.17%。

各板塊普遍受壓，金融、煤炭、水泥股挫逾1%；鋼鐵、房地產、化工、石油、電力股偏軟；有色金屬股則靠穩。