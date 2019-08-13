中國財經

A股早段維持跌幅，上證指數跌17點，深成指跌74點。

上證指數現報2797點，跌17點或0.62%，最低見2793點，跌21點或0.78%，成交682.18億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8904點，跌74點或0.83%，低見8894點，跌83點或0.93%，成交861.28億元。

滬深300指數報3669點，跌29點或0.8%；創業板指數報1524點，挫15點或1.02%。

各板塊普遍受壓，水泥、金融股挫逾1%；煤炭、化工、鋼鐵、房地產、石油、電力股偏軟；有色金屬股則靠穩。