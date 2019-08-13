中國財經

內地線上問答平台知乎完成F輪融資，籌得4.34億美元(約33.85億港元)，用以自身的擴張，由騰訊(00700)持股的中國最大的直播平台之一快手領投，搜索引擎巨頭百度亦新加入對知乎的投資。

快手表示，相信雙方的合作能進一步推動知識的普惠、紀錄與分享的普惠，能夠讓更多的人享受數碼世界的紅利。百度稱，通過本輪投資，百度將在其主要移動應用程式中增加超過1億個知乎的問答帖子，將搜索引擎和新聞內容結合起來。

至於知乎原本的支持者、騰訊和今日資本也參與了新一輪融資。