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瑞銀料儲局再減息至少三次 大摩料重返零息

美國銀行預料美國經濟一年內有三成機會陷衰退；瑞銀相信聯儲局最少再減息三次，每次減0.25%；摩根士丹利預料基準利率或回復至接近零水平。

高盛指華為寬限期將屆滿 中美貿戰勢惡化



高盛首席美股策略師警告，中美貿易爭拗下周或惡化，因為華府對美國企業向中國華為出售產品的豁免將於下周一屆滿。

馬克里選情告急 阿根廷股滙債市急瀉



阿根廷總統馬克里在大選初選中的得票落後對手，當地金融市場動盪，披索兌美元滙價一度下滑逾37%，股市主要指數跌幅曾擴大至31.40%，孳息則抽高近3%。

道指收市挫391點 日圓黃金受捧



受中美貿易前景不穩困擾，加上香港局勢惡化影響市場情緒，美股道指低開逾百點，最多曾挫462點，收市仍下滑391點或1.49%；標指挫1.23%；納指倒退1.20%。高盛股價跌2.65%，為表現最差道指成分股；輝瑞與Caterpillar回落超過2%；Alphabet和亞馬遜跌逾1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國財政部：7月預算赤字擴大至1200億美元，去年同期為770億美元。

￭ 美國國家安全顧問博爾頓:華府支持英國無序成功脫歐。

￭ 美國10年期債息盤中低見1.63厘，創2016年10月以來最低水平，下挫11.8個基點。

￭ 日圓兌美元升至一年半高位，見每美元兌105.05日圓，尾段兌105.29，漲0.36%。美滙指數變動不大。

￭ 紐約期金收市報每盎斯1517.20美元，上揚8.7美元或0.6%。

￭ 紐約期油收市升43美仙，每桶報54.93美元；布蘭特期油升4美仙，收報58.57美元。

￭ 歐洲三大股市先升後回，英國、法國齊跌逾0.3%，德股挫0.12%。

映日灣收7500票 超購逾20倍



億京荃灣映日灣踏入第七日收票，周一單日收票逾800張，暫累計收票超過7500張，按周六發售354伙計，超購逾20倍。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25249點，較昨日恒指收市低水576點。

￭ ADR港股比例指數報25439點，較港收市低385點。

￭ 機管局與航空公司周二早上6時起實施航班重新編配，航班升降將受影響。

￭ 網龍(00777)預期中期盈利按年大幅增加。

￭ 重慶機電(02722)預期中期盈利按年減少25%至30%。

￭ 西部水泥(02233)中期盈利按年增22.69%，派中期息3.6分。

￭ 冠捷(00903)獲要約人華電提私有化，每股現金註銷價3.86元。

￭ 高陽科技(00818)中期盈利按年增3.88倍，不派中期息。

￭ 彩星集團(00635)中期盈利按年跌19.77%，派中期息1.5仙，特別中期息10仙；彩星玩具(00869)中期虧損1990.1萬元，不派中期息。