中國7月社會融資規模遜預期，人民銀行公布，7月社會融資規模增量為1.01萬億元(人民幣‧下同)，比上年同期少2103億元，遜於市場預期的1.625萬億元。
其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加8086億元，按年少增4775億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少221億元。
7月底，社會融資規模存量為214.13萬億元，按年增長10.7%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額145.52萬億元，按年增長12.7%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額2.19萬億元，按年下降13%。
今日 17:36 中國財經
中國7月社會融資規模遜預期，人民銀行公布，7月社會融資規模增量為1.01萬億元(人民幣‧下同)，比上年同期少2103億元，遜於市場預期的1.625萬億元。
其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加8086億元，按年少增4775億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少221億元。
7月底，社會融資規模存量為214.13萬億元，按年增長10.7%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額145.52萬億元，按年增長12.7%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額2.19萬億元，按年下降13%。
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