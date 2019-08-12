中國財經

A股早段持續上升，深成指現升近1%。

上證指數現報2795點，升21點或0.76%，最高見2796點，升22點或0.8%，成交645.55億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8881點，升86點或0.99%，最高見8887點，漲92點或1.05%，成交730.24億元。

滬深300指數報3672點，漲38點或1.07%；創業板指數報1521點，升13點或0.88%。

各板塊普遍上升，半新股、金融、房地產股漲逾1%；電力、石油、煤炭、水泥、鋼鐵、化工股靠穩；有色金屬股則跌近1%。