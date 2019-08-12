訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:39 中國財經

A股早段續升 深成指漲近1%

放大圖片

A股早段持續上升，深成指現升近1%。

上證指數現報2795點，升21點或0.76%，最高見2796點，升22點或0.8%，成交645.55億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8881點，升86點或0.99%，最高見8887點，漲92點或1.05%，成交730.24億元。

滬深300指數報3672點，漲38點或1.07%；創業板指數報1521點，升13點或0.88%。

各板塊普遍上升，半新股、金融、房地產股漲逾1%；電力、石油、煤炭、水泥、鋼鐵、化工股靠穩；有色金屬股則跌近1%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。