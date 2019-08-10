中國財經

華為在東莞舉行的開發者大會上，正式發布搭載鴻蒙操作系統的榮耀智慧屏。這也是外界第一次完整看到基於鴻蒙系統的操作界面。

據悉，該款智慧屏產品採用鴻鵠818智慧晶片，具有升降攝像頭，採用55英寸全面屏，屏佔比為94%。華為旗下榮耀手機全球總裁趙明表示，算法決定了畫質顯示的上限，榮耀智慧屏採用4核CPU+4核GPU，多任務並行流暢度領先行業一代。

據了解，華為還將於9月發布其高端品牌華為智慧屏。華為消費者業務CEO余承東稱，堅持華為、榮耀雙品牌戰略，滿足不同人群不同需求。