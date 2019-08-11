即巿股評 港股直擊 中國財經

美股三大指數周四造好，帶動恒指周五早段曾漲近200點，惟其後隨A股掉頭回落，最終更倒跌181點，收報25939點，失守二萬六關，續處於各主要平均線之下。

港股8月「脫腳」，受到中美貿易戰加劇、貨幣戰由冷轉熱，以及本地政治事件連環衝擊，恒指本月開局至今勁瀉1838點(6.6%)，幾乎重返年初水平，從多項指標分析，恒指已深度超賣兼反彈乏力，弱勢不言而喻。

可是，北水似對港股「愈跌愈愛」，透過滬深港通買貨的熱情未見減退。8月以來，南向資金淨流入逾150億元，並錄得跨月連續16個交易日淨增持的勢頭。

北水積極吸納港股其實已有一段時間，截至7月底持續5個月淨流入。2014年11月後累計淨買入金額亦由今年3月初少於8000億元，逐步膨脹至超過9000億元。

內地資金鍾情港股，「貪平」相信是原因之一。今年A股表現顯著跑贏港股，就算4月見頂後調整逾一成半，上證指數及深成指2019年迄今累計仍分別進賬11.26%和21.48%；恒指方面則幾近打回原形，漲幅連0.5%也不到。A股與H股價差愈來愈大，恒生滬深港通AH股溢價指數已經由年初118.65，升至最近130點水平，創自2018年3月後新高。

當然，AH股出現價差主要是反映了兩地市場投資風格迥異。

A股參與者仍屬散戶佔多數，風險偏好較高，熱中追逐題材股，導致個別中國企業股份容易受捧而偏離合理價值，傾向短炒。相反，由於市場開放，港股以機構投資者為主，流動性較佳，好淡博弈更具效率，有助體現其估值。因此，AH股存在若干溢價相當正常，兩地暫缺乏套戥渠道，也令情況難以改善。

值得注意的是，根據港交所早前公布的《現貨市場交易研究調查2018》顯示，去年內地已取代英國，成為外地投資者的最主要來源，佔「外資」交易比例由2016年的22%，增加至2018年的28%，意味內地資金對港股的影響逐漸提升。

附【圖】所見，北水淨流入和AH股溢價指數走勢呈亦步亦趨，A股與H股價差擴闊，將誘使更多內地資金來港掃貨；假若AH股價差未見收窄，或許會繼續吸引北水南下。

然而，北水進出可能只反映港股相對A股是否便宜，而滬深港通交投也僅佔港股總成交約一成。換句話說，儘管內地資金動向屬港股投資者必須參考的數據，惟單靠北水扭轉跌勢，甚或推動港股大幅反彈，卻不一定能夠如願。

事實上，港股與中國同樣受到中美貿易戰升級打擊，更要解決政治風暴，本港投資氣氛才有望稍見曙光，H股不排除進一步跑輸A股，此舉雖然可吸引北水持續流入，可惜對港股積弱恐怕無補於事。

信報投資研究部

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