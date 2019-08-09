中國財經

人民銀行第二季貨幣政策執行報告指出，要保持定力，有效應對國內外不確定因素影響。穩健的貨幣政策要保持鬆緊適度，適時適度實施逆周期調節，保持流動性合理充裕和市場利率水平合理穩定，發揮貨幣信貸政策促進經濟結構調整的作用，更好地服務實體經濟。

報告指出，運用好定向降準、定向中期借貸便利、再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具，創新和豐富貨幣政策工具組合，發揮結構性貨幣政策工具精準滴灌的作用，繼續發揮各部門政策合力，引導和支持金融機構優化信貸結構，加大對薄弱環節和重點領域金融支持力度，着力緩解民營和小微企業融資難融資貴問題。

人行表示，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，增強調控前瞻性、針對性和有效性。根據經濟增長和價格形勢變化及時預調微調，精準把握好調控的度，加強預期引導，穩定市場預期，繼續靈活運用多種貨幣政策工具組合，平衡好總量和結構之間的關係，發揮各部門的政策合力，從供需兩端共同務實疏通貨幣政策傳導的微觀基礎，保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長。加強宏觀審慎管理，推動商業銀行多渠道補充資本。

同時，是進一步深化利率市場化和人民幣滙率形成機制改革，提高金融資源配置效率，完善金融調控機制。推進貸款利率「兩軌合一軌」，完善商業銀行貸款市場報價利率機制，更好發揮貸款市場報價利率在實際利率形成中的引導作用。

另外，人行在報告中強調，穩步深化人民幣滙率市場化改革，完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動滙率制度，保持人民幣滙率彈性，發揮滙率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的作用。必要時加強宏觀審慎管理，穩定市場預期，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。

報告指出，今年上半年，面對錯綜複雜的國際國內形勢，中國經濟運行繼續保持在合理區間，延續總體平穩、穩中有進的發展態勢。消費、投資增勢平穩，貿易順差有所擴大。