中國財經

豬肉價格大漲帶動食品價格上升，中國7月居民消費價格指數(CPI)創17個月；工業生產者出廠價格指數(PPI)則近三年首現負增長。

分析人士表示，未來數月豬肉價格保持高企，但總需求疲弱，不支持CPI持續於高位，且PPI已陷負值，表明通脹風險整體可控。

國家統計局公布，7月CPI按年上升2.8%，是2018年2月以來的最大漲幅，高於市場預期升2.7%；PPI按年下跌0.3%，遜於市場預期下跌0.1%，是2016年8月以來首次下跌。

CPI中食品價格按年漲9.1%，刷新七年半高位；其中豬肉價格飆升27%，影響CPI升約0.59個百分點；鮮果價格升39.1%，影響CPI上漲約0.63個百分點。

交通銀行金融研究中心表示，食品價格上漲非常明顯，尤其豬肉價格的升幅達27%，按此趨勢，三季度及下半年可能進一步上升，而蛋類短期也有上升勢頭。未來CPI呈持續上升的趨勢，豬肉價格可能還會上升，但CPI上升的空間已較小，不排除三季度末、四季度初有回落的情況。

該行稱，PPI負增長，更驗證需求偏弱的態勢，說明整個工業領域需求較弱，下半年部分月份或會再現負增長，但也看到宏觀政策偏向積極擴大內需，如消費和基建補短板，有助於PPI走穩。

長江證券表示，生豬供給持續收縮下，豬價成為影響CPI走勢重要因素，對CPI按年拉動逐步擴大；同時，天氣、災害等影響下，大豆等糧食價格可能成為未來某個時段通脹預期抬升的新增變量。綜合豬價等因素情景分析，中性情景下，CPI年底或再出現一個高位、可能3%左右。

長江證券稱，總需求承壓下，PPI處於下行通道，未來一段時間或繼續處於負區間。伴隨財政收支平衡壓力上升、棚改縮量和融資收緊對地產拖累等影響逐步顯現，總投資壓力或逐步顯現；疊加全球景氣加速回落，需求對PPI的拖累將逐步顯現，未來一段時間PPI或繼續處於負區間。