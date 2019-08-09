A股午後持續走跌，深成指挫逾1%。
上證指數現報2778點，跌16點或0.58%，最低見2776點，跌17點或0.63%，成交1357.29億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8816點，挫103點或1.16%，低見8806點，挫113點或1.27%，成交1665.64億元。
滬深300指數報3639點，跌30點或0.82%；創業板指數報1510點，跌12點或0.84%。
各板塊全線受壓，化工、煤炭、房地產、電力、石油股挫逾1%；水泥、鋼鐵、金融、有色金屬股偏軟。
今日 14:14 中國財經
A股午後持續走跌，深成指挫逾1%。
上證指數現報2778點，跌16點或0.58%，最低見2776點，跌17點或0.63%，成交1357.29億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8816點，挫103點或1.16%，低見8806點，挫113點或1.27%，成交1665.64億元。
滬深300指數報3639點，跌30點或0.82%；創業板指數報1510點，跌12點或0.84%。
各板塊全線受壓，化工、煤炭、房地產、電力、石油股挫逾1%；水泥、鋼鐵、金融、有色金屬股偏軟。
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