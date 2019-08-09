中國財經

A股午後持續走跌，深成指挫逾1%。

上證指數現報2778點，跌16點或0.58%，最低見2776點，跌17點或0.63%，成交1357.29億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8816點，挫103點或1.16%，低見8806點，挫113點或1.27%，成交1665.64億元。

滬深300指數報3639點，跌30點或0.82%；創業板指數報1510點，跌12點或0.84%。

各板塊全線受壓，化工、煤炭、房地產、電力、石油股挫逾1%；水泥、鋼鐵、金融、有色金屬股偏軟。