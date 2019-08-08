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【國際早班車】Uber上季虧損擴大 市後股價跌逾10%

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Uber上季虧損擴大 市後股價跌逾10%

Uber第二季淨虧損擴至54.2億美元，大部分與股權補償有關；每股經調整淨虧損4.72美元，多於市場預測的虧損3.12美元；期內收入31.7億美元，少於預期的33.6億美元。Uber市後時段股價跌逾10%。

特朗普再促聯儲局大幅減息

美國總統特朗普在Twitter表示，對強勢美元感到不高興，再次呼籲聯儲局大幅降息。

中美經濟數據佳 道指高收371點

中國7月出口以美元計按年升3.3%，加上美國上周首次申領失業救濟人數意外減少，兩國的經濟數字勝預期，紓緩投資者對經濟的憂慮，美股道指以近全日高位收市升371點或1.43%；標指漲1.88%；納指進賬2.24%。油股及科技股帶動升勢，蘋果彈逾2%，雪佛龍升超過3%。

中證監:美極限施壓對A股影響趨弱

新華社引述中證監副主席李超稱，美國的極限施壓對A股市場的影響趨於弱化，中國資本市場的韌性在增強，抵禦外部衝擊的能力在提高。

外圍焦點簡訊

￭ 卡夫亨氏上半年盈利大跌，須撇賬逾12億美元，股價下挫。
￭ 博通同意斥107億美元現金，收購賽門鐵克(Symantec)企業防毒軟件業務。
￭ 美國10年期債息曾高見1.791厘，尾段回順。
￭ 美滙指數走勢反覆，尾段升0.09%，報97.64。日圓兌每美元曾升穿106關口。
￭ 紐約期油收漲2.8%，每桶報52.54美元；布蘭特期油升2.1%。
￭ 歐股造好，英國、法國和德國升幅介乎1.21%至2.31%。
￭ 美國政府禁止聯邦機構及承包商採購包括華為在內5間中國公司的電訊設備。華為稱將在美國聯邦法院挑戰禁令。中國外交部稱支持華為的做法。

港府稱訪港旅客7月中以來續跌

政府表示，7月中以來訪港旅客持續下跌，8月頭一個星期按年跌31%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26160點，較昨日恒指收市高水39點。
￭ ADR港股比例指數報26227，較港高107點。
￭ 億京荃灣映日灣首批推238伙，截至周四累計三日收逾1950票，超購逾7倍。
￭ 早前遭高銀(00530)撻訂的九龍啟德4C4地皮，地政總署周五起招標，9月20日截標。
￭ 南方能源(01573)控股股東本周在市場幾近沽清所持股權。
￭ 華電福新(00816)預期中期溢利按年升約15.2%至16.6%。

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