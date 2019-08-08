A股午後漲逾1%。
上證指數現報2796點，漲27點或1%，最高見2796點，漲27點或1.01%，成交1144.58億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8906點，漲91點或1.04%，高見8914點，漲99點或1.13%，成交1137.85億元。
滬深300指數報3664點，漲43點或1.19%；創業板指數報1521點，漲21點或1.4%。
各板塊幾乎全線走升，半新股漲逾8%；金融、水泥股漲逾1%；化工、煤炭、房地產、鋼鐵、石油、電力股靠穩；有色金屬股則偏軟。
今日 13:21 中國財經
A股午後漲逾1%。
上證指數現報2796點，漲27點或1%，最高見2796點，漲27點或1.01%，成交1144.58億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8906點，漲91點或1.04%，高見8914點，漲99點或1.13%，成交1137.85億元。
滬深300指數報3664點，漲43點或1.19%；創業板指數報1521點，漲21點或1.4%。
各板塊幾乎全線走升，半新股漲逾8%；金融、水泥股漲逾1%；化工、煤炭、房地產、鋼鐵、石油、電力股靠穩；有色金屬股則偏軟。
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