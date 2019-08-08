中國財經

中國7月進出口表現勝預期。

中國海關總署公布，以美元計，中國7月出口按年升3.3%，優於市場預期下跌1%，扭轉6月時下跌1.3%。進口按年下跌5.6%，優於市場預期下跌9%。中國7月貿易順差450.6億美元。

今年首7月，以美元計，出口1.39萬億美元，增長0.6%；進口1.17萬億美元，下跌4.5%；貿易順差2256.9億美元，擴大38.7%。

以人民幣計價，中國7月出口按年升10.3%，優於市場預期升7%。進口按年升0.4%，優於市場預期下跌3.3%。中國7月貿易順差3102.6億元人民幣。

首7月，出口9.48萬億元人民幣，增長6.7%；進口7.93萬億元人民幣，增長1.3%；貿易順差1.55萬億元人民幣，擴大47.4%。

今年首7個月，中美貿易總值為2.1萬億元人民幣，下降8.1%，佔中國外貿總值的12%。其中，對美國出口1.62萬億元人民幣，下降2.1%；自美國進口4739.3億元人民幣，下降24%；對美貿易順差1.15萬億元人民幣，擴大11.1%。

海關總署稱，前7個月，中國外貿繼續保持穩中提質的發展勢頭，內生動力和活力不斷增強。其中有兩個數字引人關注，一是中國與「一帶一路」沿線國家外貿進出口增長10.2%；二是民營企業成為拉動中國外貿的主力軍，進出口按年增長11.8%，增速居各類型企業之首。