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今日 09:19 中國財經

環時總編:美反覆霸凌中國 短期談判無意義

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《環球時報》總編輯胡錫進批評，華盛頓政府的反覆霸凌，已使中美近期的繼續談判失去了意義。

胡錫進在Twitter上發帖文指出，中國正在內部動員堅決對美鬥爭，官媒也參與了動員。他又認為，中美陷入了較之前一輪更糟糕的僵局。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)早前向CNBC表示，特朗普希望繼續與中國進行貿易談判，政府仍計劃在9月接待中國代表團進一步磋商。

美國總統特朗普上周四突然宣布，從9月1日起，將對從中國進口的餘下3000億美元商品加徵關稅；中國亦決定暫停美國農產品新採購。

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