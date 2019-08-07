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今日 18:22 港股直擊 中國財經

【北水手影】淨入近16億 掃騰訊 沽國壽

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港股結束五連跌頹勢。恒指高開1點，開市後重上兩萬六掉頭，最多挫237點，低見25738點，午後收復失地，一度倒升49點，見26025點，最終恒指收報25997，升20點或0.08%。

北水淨流入降至15.89億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

多隻科技股見北水流入，騰訊(00700)淨流入3.04億元；中興通訊(00763)有2096萬元淨買；舜宇(02382)有5478萬元淨入。不過，華虹半導體(01347)有1413萬元淨走。

金屬資源股突圍，山東黃金(01787)有3232萬元淨入；洛陽鉬業(03993)有1664萬元淨入。

其他藍籌方面，友邦(01299)有1.48億元淨入。相反，中國生物製藥(01177)有6372萬元淨走。

中資金融股方面，建行(00939)錄2.83億元淨入；農行(01288)有8980萬元淨買；太保(02601)有8402萬元淨入。相反，國壽(02628)有2.4億元淨走；平保(02318)淨走1673萬元。

其他淨流出較高股份有：融創(01918)有5384萬元淨走；華能新能源(00958)有5118萬元淨走；新奧能源(02688)有5684萬元淨走；楓葉教育(01317)有989萬元淨走；比亞迪(01211)有179萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、建行、國壽、友邦、融創、平保、舜宇、太保、農行及中生製藥。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、山東黃金、華能新能源、中興、洛鉬、新奧、國壽、比亞迪、楓葉及華虹。

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