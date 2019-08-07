中國財經

中美貿易爭拗雖略有緩和，惟投資者仍憂慮兩國貿易協議遙不可及，擔心即使聯儲局未來減息亦無助抵消貿易戰長期延續且有可能升級的影響，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報7161點，跌10點或0.14%；德國DAX指數報11631點，升63點或0.55%；法國CAC 40指數報5245點，升10點或0.2%；意大利富時MIB指數報20617點，跌14點或0.07%。

道指期貨暫報25860點，跌64點。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)向CNBC表示，政府仍計劃在9月接待中國代表團進一步磋商。總統特朗普希望繼續與中國進行貿易談判，並達成協議，但這必須是一項正確的協議，未來中美兩國可朝着的方向是邁進可改變關稅的形勢。

不過，美國商務部今日公布，對中國進口的44億美元木製櫥櫃和梳妝台，作出反傾銷與反補貼的初步裁定，將指示海關與邊境保護局，依據補貼率對中國製輸美櫥櫃產品徵收現金保證金。補貼率最高可達229%。

特朗普則稱，美國正「處於非常強勢」，大量資金從中國和全球其他地方流入美國，尋求安全、投資和利息，又說將繼續支持美國農民，他們已經看到他的政府提出160億美元的一攬子援助計劃，以彌補正在進行的貿易戰造成的損失。

分析師指出，展望未來，國際貿易關係能否穩定，對於大市能否穩定將具有極為重要的影響。若貿易戰不斷升級，不論聯儲局如何應對，也將導致股市進一步下跌；即使聯儲局再減息四分一厘甚至半厘，也無法完全抵消長期打貿易戰的影響。

聯儲局動態繼續備受關注，白宮貿易顧問納瓦羅呼籲，聯儲局今年底前進一步減息四分三厘至一厘，讓美國息口與其他國家看齊。「鴿派」聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)亦稱，個人認為聯儲局今年可能再減息一次，但暫時看不到有即時減息的迫切需要，須端視聯儲局上周減息後的經濟反應再作決定。

油價偏軟，因中美貿易爭端升級，引發對需求的疑慮，但美國原油庫存下跌抑制油市跌幅。紐約原油期貨現時每桶報53.5美元，跌0.13美元或0.24%；倫敦布蘭特期油報58.69美元，跌0.25美元或0.42%。