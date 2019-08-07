中國財經

A股午後回穩，上證指數與深成指齊齊倒升。

上證指數現報2781點，升3點或0.14%，最高見2792點，升15點或0.54%，成交1414.32億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8860點，升1點或0.01%，高見8933點，升74點或0.84%，成交1572.47億元。

滬深300指數報3640點，升4點或0.12%；創業板指數報1509點，升1點或0.09%。

各板塊普遍向好，有色金屬股漲逾2%；電力、石油、煤炭股漲逾1%；房地產、鋼鐵、化工股靠穩；金融、水泥股則偏軟。