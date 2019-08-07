中國財經

上證指數早段回軟，現跌2點，深成指則升13點。

上證指數現報2775點，跌2點或0.09%，最低見2773點，跌4點或0.15%，成交818.59億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8873點，升13點或0.16%，高見8933點，升74點或0.84%，成交886.94億元。

滬深300指數報3636點，升不足1點或0.02%；創業板指數報1513點，升5點或0.34%。

各板塊普遍靠穩，有色金屬股漲逾2%；電力股漲逾1%；房地產、煤炭、石油、鋼鐵、化工股靠穩；金融、水泥股則偏軟。