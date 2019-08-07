國際財經 中國財經

巴西農業部長推遲原定8至9月訪問中國的行程。當地業界組織指出，向中國出口肉類的審批時間超出預期。

巴西農業部發言人稱，農業部長Tereza Cristina Dias目前計劃9月份訪華，但沒有透露推遲行程的原因。

巴西動物蛋白協會(ABPA)主任Ricardo Santin向路透表示，業界原本期望在Dias訪華期間中國發布有關出口許可的聲明。

巴西肉類出口商協會Abiec執行董事Liège Nogueira指出，由於需求存在，業界的期望很高，而且任何一家肉類加工廠的業績都會受到對華出口的影響。在對巴西牛肉頒布出口許可之前，中國當局尚未就巴西牛肉加工廠考察情況做出結論。加工商們原來希望對這些加工廠的在線審核能在7月份進行。

Santin說，雖然截至7月中旬牛肉屠宰加工商仍未經過在線審核，但3家禽肉加工廠和一家豬肉生產商都進行了這個程序。目前只是在等待中國方面的回應。

Abiec預計，中國的在線檢查很快就會進行，但何時恢復審核或發布工廠許可並沒有確定的時間表。

據肉類行業組織ABPA和Abiec，中國目前考慮向30家巴西肉類加工廠發放出口許可，包括19家牛肉加工廠、九家雞肉加工廠、一家豬肉加工廠和一家驢肉加工廠。