訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:17 國際財經 中國財經

中國未批准巴西肉類進口 農業部長押後訪華

放大圖片

巴西農業部長推遲原定8至9月訪問中國的行程。當地業界組織指出，向中國出口肉類的審批時間超出預期。

巴西農業部發言人稱，農業部長Tereza Cristina Dias目前計劃9月份訪華，但沒有透露推遲行程的原因。

巴西動物蛋白協會(ABPA)主任Ricardo Santin向路透表示，業界原本期望在Dias訪華期間中國發布有關出口許可的聲明。

巴西肉類出口商協會Abiec執行董事Liège Nogueira指出，由於需求存在，業界的期望很高，而且任何一家肉類加工廠的業績都會受到對華出口的影響。在對巴西牛肉頒布出口許可之前，中國當局尚未就巴西牛肉加工廠考察情況做出結論。加工商們原來希望對這些加工廠的在線審核能在7月份進行。

Santin說，雖然截至7月中旬牛肉屠宰加工商仍未經過在線審核，但3家禽肉加工廠和一家豬肉生產商都進行了這個程序。目前只是在等待中國方面的回應。

Abiec預計，中國的在線檢查很快就會進行，但何時恢復審核或發布工廠許可並沒有確定的時間表。

據肉類行業組織ABPA和Abiec，中國目前考慮向30家巴西肉類加工廠發放出口許可，包括19家牛肉加工廠、九家雞肉加工廠、一家豬肉加工廠和一家驢肉加工廠。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。