中國財經

內地股市開市走高，上證指數扭轉昨日跌近1.6%的頹勢，今日高開11點。

上證指數開市報2789點，升11點或0.41%；現報2786點，升8點或0.32%。

深成指開市報8919點，升60點或0.68%；現報8916點，升57點或0.64%。

滬深300指數開市報3654點，升18點或0.5%；創業板指數開市報1520點，升12點或0.84%。

各板塊幾乎全線向上，半新股漲逾2%；有色金屬股漲逾1%；化工、石油、房地產、金融、水泥、煤炭、鋼鐵、電力股靠穩；造紙股則偏軟。