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今日 09:23 中國財經

內地擬把豆油等移出進口關稅配額管理

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中國商務部發布關於修改《農產品進口關稅配額管理暫行辦法》的徵求意見稿，將豆油、菜籽油、棕櫚油從實施配額管理的農產品品種中剔除。

意見稿顯示，小麥、玉米、大米、食糖、棉花、羊毛以及毛條，仍將繼續實施進口關稅配額管理。其中，食糖、羊毛、毛條的配額由商務部分配，其餘則由國家發改委會同商務部分配。相應的稅目及適用稅率將另行公布。

至於由境外進入保稅監管場所、海關特殊監管區域的產品，則免予領取農產品進口關稅配額證。

農產品進口關稅配額的申請期為每年10月15日至30日，憑合同先來先領分配方式除外。

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