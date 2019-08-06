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今日 18:11 中國財經

在岸人幣收市回升 CNH曾再創新低

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人民幣兌美元在岸價(CNY)自逾11年低位回升，收升31點子，早段一度跌穿7.06關口，低見7.0602後回升。

人民幣兌美元在岸價收報7.0321，較上日下午4時30分收報7.0352，升31點子或0.04%；較晚上11時30分最後成交價7.0498，走強177點子。

離岸價(CNH)早段一度觸及7.14兌一美元紀錄低位，其後在低位回升，截至香港時間下午5時59分，離岸價報7.0697，在岸價報7.0331。

官方今日開出的中間價報6.9683，較上日報6.9225，下調458點子或0.66%，創2008年5月以來最弱。

交易員指出，今日市場情緒大體平穩，客盤總體偏向購滙，仍有中資大行在市場提供流動性；不過客盤也有不少結滙。此外，客盤的遠期購滙量較上日有所回落。

另有交易員表示，美國將中國列為滙率操縱國，繼續施壓人民幣，但綜合中間價水平和人行將再發離岸央票來看，監管維穩意圖清晰，無意讓人民幣大幅貶值。目前人民幣對壞消息的敏感度反映已經到很高的位置，短期內續貶空間不大。

美國把中國列為滙率操控國，美國財長努欽周一表示，財政部已經將中國列為滙率操控國家。本此行動是自1994年、繼前總統克林頓政府後，美國再度將中國視為滙率操控國。

人民銀行其後發表聲明，稱對此深表遺憾，指這標籤不符合美國財政部制訂的所謂滙率操控國的量化標準，是任性的單邊主義和保護主義行為，嚴重破壞國際規則，將對全球經濟金融產生重大影響。中國堅持不搞競爭性貶值，沒有、也不會將滙率作為工具來應對貿易爭端。

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