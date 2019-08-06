中國財經 即巿股評

五糧液(000858.SZ)8月5日晚發盈喜，公司預計上半年實現營業收入約271.5億元人民幣，同比增長26.5%；預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約93億元人民幣，同比增長31%。股價今日逆市升，午後曾升4%，最新升3.6%報121.15元人民幣。

公司表示，五糧液改革紅利繼續釋放，上半年繼續保持高增長，營收任務超額完成。進入下半年旺季時節，五糧液上半年的基礎鋪墊工作將發揮效能。今年以來，主要核心產品經典五糧液量價齊升，終端供貨價從年初的810元/瓶左右，到8月初的959元/瓶。