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今日 14:18 中國財經

台股八連挫 收跌0.27%

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台灣股市下跌，加權指數收報10394點，跌28點或0.27%。

台股今早低開118點，雖然其後跌幅不斷收窄，但仍需跌28點收市，最低曾見10180點，連續第8日走低。其中，紡織股挫1.23%，塑化股跌0.87%。

分析人士表示，台股今日下滑，主要是跟隨隔晚美股道指及標指跌逾2%，納指更大挫逾3%，以及其他亞洲地區股市的跌勢。

因中美貿易戰火重燃，人民幣兌美元跌穿7算後，惹來貨幣戰揣測，加上美國其後將中國列為滙率操控國、中國暫停美國農產品新採購等不利因素，投資氣氛趨審慎。

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