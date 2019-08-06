中國財經

A股午後繼續下跌逾1%。

上證指數現報2771點，挫49點或1.77%，最低見2733點，挫87點或3.1%，成交1707.7億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8832點，挫151點或1.69%，低見8669點，挫314點或3.5%，成交1825.08億元。

滬深300指數報3631點，挫43點或1.19%；創業板指數報1505點，挫25點或1.69%。

各板塊幾乎全線受壓，化工、石油、房地產、煤炭、鋼鐵股挫逾3%；電力、有色金屬股挫逾2%；水泥、金融股挫逾1%；半新股逆市漲逾2%。