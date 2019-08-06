中國財經

人民幣跌破7算，據報得到了政策制定者的支持。

路透引述政策消息人士表示，中國貨幣當局讓人民幣兌美元滙率跌破關鍵的7算水平，以便市場最終能夠考慮到圍繞中美貿易戰和經濟增長放緩的憂慮。據悉，中國當局已經做了一些安排，在內部也曾開會嚴肅討論，包括時間點的選擇，如何引導市場等等，也做了一些安排。總體來說，美國總統特朗普突然揚言要再次加稅，人民幣借此機會「破7」，監管「半推半就」允許這件事情發生，假定加徵關稅落地，也可以對沖影響，而且目前外貿本身也比較弱，從這個層面看，未必是一件壞事。

另有消息人士表示，現在的經濟和國際情況，風險累積的很快。人民幣貶值可以幫助風險快速釋放，肯定是好事。這樣就沒有持續貶值預期。他又提到，這個貶值已經準備一段時間。

報道引述政府顧問表示，人民銀行一直在為人民幣貶值做準備，但引發人民幣貶值的原因是特朗普出人意料地宣布進一步加徵關稅。他稱，這不是人民銀行的策略，而是由於美國關稅的舉動，美方應該對此負責。在美國提高關稅之前，市場是穩定的。人民幣貶值現在可能是向美國發出的一個訊號，表明中國別無選擇，只能屈服於關稅上漲給市場和貿易帶來的壓力。

人民銀行前政策顧問余永定表示，如果貿易順差下降，其他條件不變，貨幣自然會貶值，但這不是為了支持下滑的出口而故意貶值。人民幣不會有太大的貶值壓力。人行仍然有資本控制，不需要太擔心。不干預意味不影響外滙儲備。

人民幣兌美元在岸價(CNY)周一收市大跌936點報7.0352元，創逾11年新低，單日跌幅是2015年8.11滙改以來最大。