中國財經

美國將中國列為滙率操控國，是1994年後首次，離岸人民幣隨即再創新低。

人民幣兌美元離岸價(CNH)周二一度觸及7.14兌一美元紀錄低位，其後在低位回升，截至上午10時44分，報7.0881，跌逾百點子。

在岸價(CNH)最低見7.0602，截至上午10時44分，報7.0552，較上日下午4時30分收報7.0352，跌0.28%；較上日晚上11時30分夜盤收市7.0498，跌0.08%。

人民幣兌美元中間價報6.9683，較上日報6.9225，下調458點子或0.66%，創2008年5月以來最弱。

美國財政部聲明指，財長努欽決定根據總統特朗普的指引，將中國列為滙率操控國。中國人民銀行在聲明中承認，在操縱人民幣滙率方面有豐富的經驗，並打算在往後的日子繼續進行同類操作。

努欽指出，中方的行為違反在20國集團峰會表示會避免進行競爭性貶值的承諾，促請中方提升滙率，以及儲備管理制度的操作透明度。

美國總統特朗普較早前在Twitter表示，中國將滙率降至近乎歷史新低，並認為有關滙率操縱是一個重大違規。

人民銀行行長易綱昨日發表文章指，受國際經濟形勢和貿易摩擦出現一些新情況影響，人民幣兌美元受到一定貶值影響，但中方不搞競爭性貶值，亦不會以滙率應對貿易爭端等外部擾動因素。從中國經濟的基本面看，還是從市場供求平衡看，當前的人民幣滙率都處於合適水平。