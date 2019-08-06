中國財經

人民幣滙率自2008年以來首次跌破7算。人民銀行參事盛松成表示，人民幣即期貶值壓力的確較大，但不會持續貶值，人行有充足的工具箱以保持人民幣在合理均衡水平上的基本穩定。

盛松成接受路透訪問時指出，短期滙率波動往往受市場情緒影響比較大，人民幣滙率破7和中美經貿摩擦有直接關係，但也應該看到，雖然人民幣對美元貶值一些，但對一籃子貨幣實際上還是升值。他認為，人民幣應該不會由此一瀉千里，不穩定。人行已表明人民幣滙率完全能否在合理均衡平上基本穩定，說明還是有工具箱，還是以保持人民幣穩定為目標，並且不會用滙率工具去應對貿易摩擦的壓力。

被問到人民幣是否會持續貶值，盛松成予以否定，同時也需考慮貶值對進口的不利影響，且經濟基本面也為人民幣保持穩定提供基本的支撐。他相信，在人民幣破7後，人行不會大動作干預，人行已經很長時間退出常態干預，這次也不是人行所干預出來的。

美國總統特朗普擬從下月起對剩餘3000億美元中國商品加徵10%關稅，盛松成認為，特朗普出爾反爾行為過去已經反覆上演，關稅最終會不會加尚未有定數；但即使繼續加徵關稅，相信大部分依然要由美國消費者來負擔，貿易戰沒有贏家，所以現在可能市場有一點提前反應也是正常。

另外，在盛松成看來，儘管下半年中國經濟下行壓力比較大，但總體運行還是比較平穩的，且產能升級換代在加快，新興技術產業增長速度比傳統產業快，而美國經濟已經到了頂部，這些都是長期基本經濟面，都證明人民幣不會長期貶值；從長遠看，人民幣反而有升值的基礎。

盛松成進一步指出，目前中國是第一大出口國，但也是第二大進口國，貶值對進口是不利，中國的進口上半年實際上非常弱，進口和投資直接相關，所以貶值這件事本身就是「雙刃劍」，而且中方進口的很多都是高新技術產品，出口的相對來說中低端產品居多，這也是需要考慮的因素。